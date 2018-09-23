"Это огромная ошибка": Помпео ответил Ирану на обвинения в организации теракта

Сегодня, 19:04

Госсекретарь США считает, что Иран сам должен нести ответственность за подобные происшествия

Фото: AFP
Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал огромной ошибкой слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о том, что расстрел военного парада в иранском городе Ахваз организовали силы, которых поддерживают США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье, 23 сентября.

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"Когда у вас дома произошел инцидент с нарушением безопасности, обвинять других – это огромная ошибка", – прокомментировал госсекретарь слова Зарифа.

Напомним, Тегеран назвал причастных к теракту, отметив, что считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев.

Также перед своим выступлением на Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Ирана остро высказался о США и обвинил поддерживаемые ими государства Персидского залива в оказании финансовой и военной поддержки антиправительственных этнических арабских групп в Иране, что и привело к недавнему расстрелу военного парада.
теракт, расстрел, боевики, госсекретарь, военный парад, Майкл Помпео
Источник:

ТАСС

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