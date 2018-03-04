"Это слабый парень": в США пристыдили ядерные угрозы Путина

Американские политики увидели слабость в риторике президента РФ Владимира Путина после его ядерных угроз и бряцанья оружием на выступлении перед Федеральным собранием.

Об этом говорится в материале издания The Weekly Standard.

Судя по высказываниям американских политиков и представителей разных ведомств, США не сильно испугались новых видов вооружений, которые с такой "радостью" Путин представлял своим элитам 1 марта. Кроме ядерного шантажа, в США узрели в словах российского лидера прицел на выборы.

Влиятельный демократ в Комитете по международным отношениям, сенатор Боб Менендес: "Все, что делает Путин, это возрождение риторики холодной войны, а также "Новороссии", которую он хочет видеть".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм: "Это слабый парень, он по определению слабый, а пытается быть сильным. У нас есть ядерный силы. Взаимно гарантированное уничтожение существует, и с ним все в порядке".

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Сенатор Джеймс Лэнкфорд считает неудачным заявление Путина с прицелом на выборы: "Возможно, позиции Путина накануне его участия в выборах в России столь слабы, что он вынужден угрожать Америке, пытаясь поддержать какой-то патриотизм. Это неудачный комментарий по поводу его собственного лидерства".

Влиятельный демократ в сенатском Комитете по разведке (сформированная им группа занимается расследованием вмешательства России в выборы 2016 года) Марк Уорнер заявил, что США готовы к любым проискам Москвы: "Это та Россия, которая считает, что она вновь появилась на мировой сцене, и мы видели не только укрепление обычных вооружений, но они также являются мастерами в области кибервойны, лживой информации и дезинформации. На мой взгляд, мы всегда будем способны нейтрализовывать их усилия традиционными средствами".

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "оправдываясь" за выступление Путина о российской "ракетной атаке", сказал, что на демонстрируемом ролике никаких карт Флориды не было и Россия не подразумевала ядерный удар по США.

Также сайт "Сегодня" писал, как официальные ведомства США – Пентагон, Госдеп и Белый дом – отреагировали на ядерные угрозы Путина. Там считают, что Путин играл на публику и реальной опасности для США его заявления не несут.