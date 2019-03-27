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Генпрокурор США хочет через несколько недель передать доклад Мюллера в Конгресс

Сегодня, 02:13

Барр заверил, что не обещал предоставить Белому дому копию доклада до ее публикации

Фото: AFP
Генпрокурор США хочет через несколько недель передать доклад Мюллера в Конгресс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a4/94b/5c94a494bd17a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a4/94b/5c94a494bd17a.jpg США Барр заверил, что не обещал предоставить Белому дому копию доклада до ее публикации

Генпрокурор США Уильям Барр планирует через несколько недель передать в Конгресс доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о не подтвердившихся данных о сговоре между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Барр сообщил во вторник главе сенатского комитета по юридическим делам Линдси Грэму, что передаст доклад "через несколько недель, а не через несколько месяцев". Кроме того, Барр заверил, что не обещал предоставить Белому дому копию доклада до ее публикации.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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Тег США, расследование, конгресс, Мюллер, спецпрокурор, Барр

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Источник:

Интерфакс

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