Глава Пентагона объяснил испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

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Вашингтон провел 18 августа испытания крылатой ракеты на дальность, которую запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку желали удостовериться, что США располагают средствами для противодействия Китаю. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала "Fox news".

Главе Пентагона был задан вопрос, следует ли воспринимать указанные испытания в качестве "сигнала Китаю, России, Северной Корее". По словам Эспера, США "хотели удостовериться, что в случае необходимости имеют средства для сдерживания ненадлежащих действий со стороны Китая". Как отметил министр, США для осуществления такого сдерживания нужно иметь "возможности нанесения ударов по нему (по Китаю - прим. ред.) со средней дальности".

18 августа США провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа в связи с выходом из него США. При этом сообщили в Пентагоне, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой". Москва последовательно выражает тревогу по поводу возможного применения объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет.

Ранее США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД).

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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