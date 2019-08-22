Стало известно, когда США может получить гиперзвуковое оружие

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Гиперзвуковое оружие может появится в арсенале Соединенных Штатов Америки в течение ближайших пары лет. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News Channel.

Главе Пентагона был задан вопрос о том, насколько США близки к тому, чтобы получить гиперзвуковое оружие. "Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно", — ответил он.

Ранее в среду исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты изучают возможности разработки различных типов ракет, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Что касается дальности ракет в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим сложившейся ситуацией — идет ли речь о пути разработки ракет для нанесения точечных ударов, и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности", — отметил он.

Ранее США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

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По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

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Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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