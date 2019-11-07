Главная причина – не выборы: эксперт рассказал, почему Трампу грозит импичмент

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

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Вопрос импичмента президенту США Дональду Трампу имеет предвыборную форму, однако по факту он связан с уничтожением нынешним главой американской администрации двухпартийного консенсуса во внешней политике.

Об этом политический эксперт Вадим Карасев рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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"Исторически у американцев всегда существовал двухпартийный консенсус по внешней политике, по национальной безопасности. Трамп этот консенсус начал разрушать. И яблоком раздора, катализатором последующих событий стала в данном случае Украина. И это главная причина импичмента, а не выборы. Такие опытные кадровые дипломаты, как (экс-посол США в Украине Мари) Йованович, (экс-посол США в Украине Увильям) Тейлор не втягивались бы в это дело и не давали бы таких показаний, если бы понимали, что это просто внутренняя, предвыборная история", – отметил политолог.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Мари Йованович заявила, что ее отставки весной 2019 года добивался лично Дональд Трамп . С таким утверждением Йованович выступила во время дачи показаний в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома.

Напомним, раннее украинские политологи дали прогноз, грозит ли Трампу импичмент .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Импичмент по-американски: как отстраняют президентов США" .

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