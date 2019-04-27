Госдеп США не советует американцам посещать Шри-Ланку

Госдепартамент отдал распоряжение вывезти из страны всех детей американских госслужащих

Фото: Reuters

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам отказаться от посещения Шри-Ланки из-за террористической угрозы. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Госдепартамент отдал распоряжение вывезти из страны всех детей американских госслужащих дошкольного и школьного возраста. Было также дано разрешение покинуть страну всем желающим сделать это американским госслужащим, не выполняющим экстренных функций, а также членам их семей.

"Террористические группы продолжают готовить возможные нападения на Шри-Ланке", — говорится в документе.

Как сообщалось, сегодня, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. Информации о погибших и пострадавших пока нет. В районе инцидента продолжаются обыски.

24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Ранее власти Шри-Ланки подсчитали потери туристической отрасли из-за терактов. Кроме того, ряд стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до улучшения ситуации с безопасностью на острове.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик.

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