Госдеп США оценил итоги выборов в Украине

США заверили в дальнейшей поддержке Украины

Фото: Getty Images

Государственный департамент США поздравил украинцев с мирным проведением выборов в Верховную Раду, которые "дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев идеалам демократии".

Об этом сказано в сообщении, обнародованном Госдепом США. В Департаменте отметили, что ожидают окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их имплементации.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

В свою очередь, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Госдеп США оценил итоги выборов в Украине". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"