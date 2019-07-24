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Госдеп США оценил итоги выборов в Украине

24 июля, 02:04

США заверили в дальнейшей поддержке Украины

Фото: Getty Images

Государственный департамент США поздравил украинцев с мирным проведением выборов в Верховную Раду, которые "дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев идеалам демократии".

Об этом сказано в сообщении, обнародованном Госдепом США. В Департаменте отметили, что ожидают окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их имплементации.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

В свою очередь, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, парламентские выборы, Госдеп США, выборы 2019

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