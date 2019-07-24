Госдеп США оценил итоги выборов в Украине
США заверили в дальнейшей поддержке Украины
Государственный департамент США поздравил украинцев с мирным проведением выборов в Верховную Раду, которые "дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев идеалам демократии".
Об этом сказано в сообщении, обнародованном Госдепом США. В Департаменте отметили, что ожидают окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их имплементации.
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.
В свою очередь, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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