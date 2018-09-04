Губернатор Аризоны назвал имя преемника Маккейна в Сенате

Бывший член верхней палаты Конгресса США от Аризоны Джон Кайл согласился занять должность сенатора от этого штата, ставшую вакантной после кончины Джона Маккейна. Об этом объявил во вторник губернатор Аризоны Даг Дьюси.

"В Аризоне нет никого более подготовленного, чем Джон Кайл, чтобы представлять наш штат в Сенате. Он знает, как функционирует Сенат и произведет немедленный и позитивный эффект на благо жителей Аризоны", – отметил губернатор в распространенном заявлении. Он напомнил, что преемник Маккейна входил в состав Палаты представителей Конгресса США с 1987 по 1995 год, а также работал в Сенате с 1995 г. по 2013 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна

По словам губернатора, Кайлу предстоит исполнять обязанности члена верхней палаты "по крайней мере до завершения второй сессии Конгресса 115-го созыва", которая истекает в текущем году. Это значит, что новый сенатор сменит Маккейна на гораздо более короткий срок, чем положено. Кайл должен был проработать в верхней палате Конгресса до всеобщих выборов в США в ноябре 2020 года, а потом определиться с дальнейшими планами.

"Я пока не смог добиться подтверждения со стороны сенатора Кайла. Я лишь получил заверения в его готовности служить Аризоне до окончания нынешней сессии Конгресса, я надеюсь, что он прослужит дольше", – уточнил губернатор на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания Си-эн-эн. "Я знаю, что не буду добиваться этого кресла в 2020 году и не буду добиваться какой-либо госдолжности в будущем", – заявил со своей стороны Джон Кайл.

Напомним, прощание с американским сенатором состоялось в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Гроб с его телом доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор.

Мы сообщали, что Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном. На траурных мероприятиях глава украинского государства назвал американского сенатора героем Украины.