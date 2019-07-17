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И.о. главы Пентагона не исключает изучение поддержки Украины на много лет вперед

17 июля, 00:21

Эспер положительно оценил возможность утверждение многолетней программы помощи Украины в сфере безопасности и обороны

Фото: AFP

И.о. министра обороны США Марк Эспер заявил, что в случае утверждения на посту проведет детальное изучение возможностей комплексной многолетней поддержки Украины в сфере безопасности.

Об этом он заявил в ответ на вопросы сенаторов США в рамках процедуры утверждения на должности, – пишет Укринформ.

"Если моя кандидатура (на пост главы Пентагона – ред.) будет утверждена, я проведу подробнее оценивание в этом вопросе с командующим Американского командования в Европе, заместителем министра обороны по политическим вопросам и председателем Объединенного комитета начальников штабов", – подчеркнул Эспер.

В связи с этим он также обратил внимание на внешние факторы, такие как длительные процессы заключения контрактов и осуществления закупок, которые ограничивают способность быстро поставлять вооружение в контексте Инициативы поддержки Украины в сфере безопасности. Вместе с тем, он положительно оценил возможность утверждение многолетней программы помощи Украины в сфере безопасности и обороны.

"Хотя Министерство обороны США пока способно обеспечивать самые оперативные потребности Украины через USAI, возможность освоить средства в течение многолетнего периода может дать потенциальную возможность Пентагона поддержать комплексные возможности по обстоятельствам, например, по летальным системам морской обороны", – заметил Эспер.

Заметим, что такая поддержка будет отличаться от нынешней формы помощи, которая утверждается ежегодно в бюджете Пентагона.

Ранее Марк Эспер назвал цели для Украины

Он напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского продолжать реформы в области обороны и борьбы с коррупцией, а также отметил необходимость проводить в стране более широкие реформы в оборонно-промышленной сфере.

"Украина сделала значительные шаги в усовершенствовании своих военных возможностей, но предстоит еще много работы", – добавил Эспер.

По его словам, Америка оказывает Украине сбалансированную военную помощь.

"Насколько я понимаю, то сейчас существует хороший баланс между летальной и нелетальной помощью для Украины", – отметил Эспер.

Напомним, что еще перед победой на президентских выборах в избирательном штабе Владимира Зеленского озвучивали свой план борьбы с коррупцией. Главными его пунктами были снятие неприкосновенности и запрет силовикам расследовать финансовые и экономические преступления.

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Тег США, Пентагон, поддержка, Эспер

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Источник:

Укринформ

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