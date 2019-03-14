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Из Венесуэлы выехали все дипломаты США

Сегодня, 20:33

Госсекретарь Майк Помпео отметил, что восстановление дипломатического присутствия еще возможно

Фото: AFP
Из Венесуэлы выехали все дипломаты США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/90d/5cc/5c490d5cc7448.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/90d/5cc/5c490d5cc7448.jpg США Госсекретарь Майк Помпео отметил, что восстановление дипломатического присутствия еще возможно

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники диппредставительства в Венесуэле покинули страну в четверг, 14 марта. Заявление Помпео опубликованы на сайте Госдепартамента.

"Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну. Я знаю, что это тяжелый момент для них. Они полностью посвятили себя нашей миссии по оказанию помощи народу Венесуэлы, желающего демократии и лучшего будущего. Американские дипломаты теперь продолжат эту миссию в других местах, откуда смогут помочь обеспечить поставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы. Мы возобновим наше дипломатическое присутствие, когда произойдет демократическая передача власти", — заявил Помпео.

В понедельник вечером Помпео проинформировал о том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле в течение текущей недели.

А во вторник, 12 марта, правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. 

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

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Тег Венесуэла, госсекретарь, дипломаты, посольства, Помпео

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Источник:

ТАСС

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