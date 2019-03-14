Из Венесуэлы выехали все дипломаты США
Госсекретарь Майк Помпео отметил, что восстановление дипломатического присутствия еще возможно
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники диппредставительства в Венесуэле покинули страну в четверг, 14 марта. Заявление Помпео опубликованы на сайте Госдепартамента.
"Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну. Я знаю, что это тяжелый момент для них. Они полностью посвятили себя нашей миссии по оказанию помощи народу Венесуэлы, желающего демократии и лучшего будущего. Американские дипломаты теперь продолжат эту миссию в других местах, откуда смогут помочь обеспечить поставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы. Мы возобновим наше дипломатическое присутствие, когда произойдет демократическая передача власти", — заявил Помпео.
В понедельник вечером Помпео проинформировал о том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле в течение текущей недели.
А во вторник, 12 марта, правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
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