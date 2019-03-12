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Правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

Сегодня, 15:30

У Мадуро утверждают, что присутствие американских дипломатов якобы угрожает стабильности в стране

Фото: AFP
Правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/148/397/5c714839711e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/148/397/5c714839711e4.jpg Другие страны У Мадуро утверждают, что присутствие американских дипломатов якобы угрожает стабильности в стране

Власти Венесуэлы дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Дипломатический персонал США должен покинуть Венесуэлу в ближайшие 72 часа", – сообщил он.

По словам министра, присутствие американских дипломатов якобы "угрожает стабильности в стране".

Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США планируют отозвать на этой неделе всех оставшихся сотрудников посольства США в Венесуэле

Напомним, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Венесуэла, США, дипломаты

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Источник:

ТАСС

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