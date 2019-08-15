Из-за массовых расстрелов людей 56% американцев недовольны работой Трампа

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Часть американцев, которые недовольны тем, как президент США Дональд Трамп справляется со своими обязанностями, после ряда случаев массового расстрела людей в общественных местах выросла и близка к рекордным показателям. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 11 по 13 августа по заказу телеканала Fox News Channel.

Одобряют работу Трампа на посту главы государства 43% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 56% участников исследования. 1% не дали ответа.

Ранее за все время проведения данных опросов Fox News Channel лишь однажды большая доля респондентов была недовольна тем, как американский лидер справляется со своими обязанностями. В октябре 2017 года 57% участников социологического исследования неодобрительно высказались о предпринимаемых главой государства мерах. Положительную оценку работе Трампа тогда дали 38% респондентов.

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Согласно итогам опроса, проведенного по заказу телеканала в конце июля, 46% участников исследования полагали, что президент США надлежащим образом выполняет свои обязанности. Противоположного мнения придерживались 51% респондентов, около 3% не дали ответа.

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Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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