Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

Из-за массовых расстрелов людей 56% американцев недовольны работой Трампа

Сегодня, 05:27

Одобряют работу Трампа на посту главы государства 43% респондентов

/ Фото: AFP

Часть американцев, которые недовольны тем, как президент США Дональд Трамп справляется со своими обязанностями, после ряда случаев массового расстрела людей в общественных местах выросла и близка к рекордным показателям. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 11 по 13 августа по заказу телеканала Fox News Channel.

Одобряют работу Трампа на посту главы государства 43% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 56% участников исследования. 1% не дали ответа.

Ранее за все время проведения данных опросов Fox News Channel лишь однажды большая доля респондентов была недовольна тем, как американский лидер справляется со своими обязанностями. В октябре 2017 года 57% участников социологического исследования неодобрительно высказались о предпринимаемых главой государства мерах. Положительную оценку работе Трампа тогда дали 38% респондентов.

Реклама

Согласно итогам опроса, проведенного по заказу телеканала в конце июля, 46% участников исследования полагали, что президент США надлежащим образом выполняет свои обязанности. Противоположного мнения придерживались 51% респондентов, около 3% не дали ответа.

В тренде
Заместителя председателя МинВОТ Грымчака задержали на полумиллионной взятке
Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. 

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США Трамп расстрел стрелок

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook ProСША
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в США
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в СШАПолитика
В работе Facebook произошел глобальный сбой
В работе Facebook произошел глобальный сбойСША
"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявлениеЭкономика
В детском саду США погибли пять детей
В детском саду США погибли пять детейСША

Новости партнеров

Loading...