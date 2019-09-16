Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить КНДР

Письмо с приглашением лидер КНДР отправил американскому президенту еще в августе

/ Фото: AFP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Об этом, со ссылкой на данные нескольких источников, сообщила южнокорейская газета "Чунан ильбо".

По данным издания, приглашение Трамп получил в письме, которое Ким Чен Ын передал ему еще в августе этого года. Тогда американский президент рассказал журналистам, что получил "очень хорошее послание" от главы КНДР. По его слова, письмо было доставлено напрямую из Пхеньяна в его кабинет.

Издание отмечает, что в послании Ким Чен Ын предложил своему американскому коллеге провести третий раунд переговоров на высшем уровне. Но при этом непонятно, ответил ли Трамп на это письмо.

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Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к какому-либо консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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