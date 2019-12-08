КНДР отказалась обсуждать денуклеаризацию с США, Трамп отреагировал

В длительных переговорах с Вашингтоном уже нет необходимости

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации уже не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что в длительных переговорах с Вашингтоном уже нет необходимости.

По словам Сона, "длительный и обстоятельный диалог", который Вашингтон стремится наладить с Пхеньяном, был "способом выиграть время" штатами для достижения своих внутриполитических целей.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже прокомментировалзаявления посла Северной Кореи в ООН Кима Сонга относительно отказа обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, Трампа заявил, что был бы "удивлен" недружественными действиями Пхеньяна.

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"Я был бы удивлен, если бы Северная Корея повела себя враждебно... Он (лидер КНДР Ким Чен Ын, – Ред.) знает, что у меня скоро выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это, но посмотрим... Думаю, он хотел бы, чтобы кое-что произошло. Отношения очень хорошие, но есть определенная неприязнь, безусловно", – сказал он.

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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