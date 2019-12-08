КНДР отказалась обсуждать денуклеаризацию с США, Трамп отреагировал

Представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации уже не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.
Он подчеркнул, что в длительных переговорах с Вашингтоном уже нет необходимости.
По словам Сона, "длительный и обстоятельный диалог", который Вашингтон стремится наладить с Пхеньяном, был "способом выиграть время" штатами для достижения своих внутриполитических целей.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже прокомментировалзаявления посла Северной Кореи в ООН Кима Сонга относительно отказа обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Так, Трампа заявил, что был бы "удивлен" недружественными действиями Пхеньяна.
"Я был бы удивлен, если бы Северная Корея повела себя враждебно... Он (лидер КНДР Ким Чен Ын, – Ред.) знает, что у меня скоро выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это, но посмотрим... Думаю, он хотел бы, чтобы кое-что произошло. Отношения очень хорошие, но есть определенная неприязнь, безусловно", – сказал он.
Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".
Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.
Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":
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