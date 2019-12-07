Король Саудовской Аравии поручил помочь США в расследовании стрельбы во Флориде

Следствие проверяет версию, согласно которой открывший стрельбу мог быть саудовским военным, проходившим подготовку на американской базе

Видео: Reuters

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам страны сотрудничать с властями США в расследовании стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде. Об этом говорится в распространенном заявлении саудовского посольства в Вашингтоне по итогам телефонного разговора монарха с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что следствие проверяет версию, согласно которой открывший стрельбу мог быть саудовским военным, проходившим подготовку на американской базе.

"Король выразил свои искренние соболезнования президенту и семьям жертв. Его Величество пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, — отметили в посольстве королевства. — Его Величество заверил, что преступник, совершивший это ужасное преступление, не представляет саудовский народ. Саудовский народ считает граждан США друзьями и союзниками".

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В диппредставительстве подчеркнули, что "король поручил саудовским спецслужбам сотрудничать с соответствующими ведомствами США в расследовании информации, которая поможет определить причины этого ужасной атаки".

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Преступник был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.

Также в США эвакуировали несколько районов вокруг армейской базы из-за угрозы взрыва бомбы.

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Ранее в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба.

Как рассказали местные власти, двое мужчин хотели ограбить магазин в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки и взяли в заложники водителя, но за ними уже мчались полицейские. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка.

Жертвами перестрелки стали заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

Напомним, недавно на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился.

А 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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