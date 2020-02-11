Коронавирус шагает по планете: в США возросло количество заражений новой болезнью

/ Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Один новый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в США, общее число инфицированных в стране достигло 13. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Новый случай заражения зафиксирован в городе Сан-Диего (штат Калифорния) у эвакуированного 5 февраля из китайского города Ухань гражданина США.

Ранее в 37 американских штатах в связи с подозрением на заражение новым коронавирусом обследовали 398 человек. У 12 обследованных выявили заражение: шесть случаев зафиксированы в штате Калифорния, два — в Иллинойсе, по одному — в штатах Массачусетс, Вашингтон, Аризона и Висконсин. В двух случаях — в Калифорнии и Иллинойсе — зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку.

Реклама

Напомним, что ранее число умерших от пневмонии в Китае перевалило за тысячу.

Добавим, что после вспышки коронавируса в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", журналистов проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в ходе мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно о первых случаях заражения среди украинцев. Правда, это случилось в далекой Японии.

Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев 11 февраля вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама