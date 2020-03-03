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Коронавирус все ближе: американский президент пройдет медосмотр

3 марта, 00:46

Елена Кузьмич

«В течение следующих 90 дней», - пообещал Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет пройти регулярный медицинский осмотр в течение трех месяцев. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Вероятно, в течение следующих 90 дней. Я настолько занят, что сейчас не могу этого сделать", — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов о здоровье и коронавирусе в стране.

Трамп планирует пройти осмотр в военном медицинском центре имени Уолтера Рида, что находится в пригороде Вашингтона.

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Ранее сообщалось, что Трамп не исключает режима ЧП в США из-за коронавируса. Но пока, по его словам, сейчас в этом нет необходимости.

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Добавим, что в США была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Человек скончался в штате Вашингтон.

Заметим, что Соединенные Штаты Америки уверены, что смогут создать вакцину, которая успешно справиться со вспышкой коронавируса. Об этом заявил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд. Разработкой вакцины в США занимается Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний.

Видео: СНБО

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медосмотр коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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