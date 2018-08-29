Маккейн заранее выбрал тех, кто понесет его гроб – СМИ

Помимо Кара-Мурзы, гроб с телом политика будут нести бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся на 82-м году жизни от опухоли мозга, заранее спланировал собственные похороны и выбрал людей, которые понесут гроб с его телом на мемориальную службу в кафедральный собор Вашингтона первого сентября. Среди них присутствует российский журналист Владимир Кара-Мурза-младший, сообщило во вторник издание "Политико".

Помимо Кара-Мурзы, гроб с телом политика будут нести бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн, а также несколько друзей Маккейна, среди которых актер Уоррен Битти.

Как уточняет "Политико", Маккейн передал Кара-Мурзе послание с просьбой нести его гроб в апреле через общего друга.

"Я был убит горем и потерял дар речи, – рассказал журналист изданию. – Разумеется, я согласился, и это будет самая разрывающая сердце честь, которую только можно представить".

Журналист отметил, что на тот момент Маккейн не считал свою смерть неотвратимой.

"Но он знал, что все закончится, и заранее готовился", – указал он.

Ранее семья покойного сенатора США Джона Маккейна обнародовала детали предстоящей церемонии прощания и похорон.

Тело Маккейна 29 августа будет выставлено в Капитолии штата Аризона для скромной семейной церемонии. Также будет выделено время, когда жители Аризоны смогут прийти и почтить память скончавшегося сенатора.

На 30 августа назначена мемориальная служба в Баптистской церкви северного Финикса, на которой, как ожидается, выступит бывший вице-президент Джо Байден, после чего тело будет перевезено в Вашингтон.

31 августа тело будет выставлено в ротонде вашингтонского Капитолия, где с ним смогут проститься члены семьи, коллеги, и простые граждане. И на следующий день тело сенатора перевезут из Капитолия в Национальный собор, где речь произнесет экс-президент Джордж Буш.

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Частная прощальная церемония назначена и на 2 сентября – она пройдет в часовне Военно-морской академии Соединенных Штатов в Аннаполисе (штат Мэриленд). Тело будет захоронено в тот же день на Кладбище военно-морской академии.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.