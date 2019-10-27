Масштабные лесные пожары в Калифорнии: эвакуируют 90 тысяч человек

Лесной пожар / Фото: Reuters

В американской Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров на севере штата власти распорядились эвакуировать около 90 тысяч местных жителей.

При этом пожар продолжает быстро распространяться из-за сильного ветра – по данным Национальной службы погоды США его порывы могут достигать скорости в 120 километров в час, сообщает Associated Press.

Пожар, который назвали "Клещом", начался в городе Санта-Кларита, расположенном в 60 км к юго-западу от центра Лос-Анджелеса, и быстро распространился в сторону населенного пункта Каньон-Кантри.

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Огонь за 20 минут охватил территорию почти в квадратный километр, а к 15:00 по местному времени горело уже более 3,4 кв. км.

С огнем борются сотни пожарных из округов Лос-Анджелес и Ориндж. Из-за пожарной опасности в регионе отключают электричество.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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