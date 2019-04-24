Минфин США снова не предоставил Конгрессу отчет о налогах Трампа

Министерство финансов не может выполнить запрос, пока не будет определено, соответствует ли он закону

Фото: REUTERS/Lucas Jackson.

Министерство финансов США во второй раз не выполнило требование председателя комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричарда Нила о предоставлении сведений о налоговых декларации президента США Дональда Трампа в установленный срок — до 17:00 23 апреля. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в письме Нилу, что примет решение о возможности передачи деклараций Трампа к 6 мая, впервые обозначив таким образом конкретную дату, когда от него можно ждать ответа. В этом же документе глава Минфина пояснил свою позицию: "Верховный суд ясно дал понять, что разглашение таких данных ради самого лишь факта их разглашения не является допустимой целью для запросов Конгресса". Он подчеркнул, что примет решение после консультаций с представителями Министерства юстиции США. "Министерство финансов не может выполнить запрос, пока не будет определено, соответствует ли он закону", — добавил Мнучин.

В середине апреля Ричард Нил потребовал от Службы внутренних доходов предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние 6 лет и установил крайний срок для этого — 23 апреля. В начале апреля он уже отправлял аналогичный запрос, в котором требовал предоставить налоговые декларации к 10 апреля, однако они, как и в этот раз, не были переданы.

Нил обосновал свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Комментируя информацию об отправке запроса комитетом Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам, Трамп заявил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он пояснил, что в отношении принадлежащих ему компаний регулирующие органы по-прежнему проводят проверки, и в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях для него сейчас нежелательно.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп не намерен передавать своим политическим соперникам-демократам в Конгрессе свои налоговые декларации.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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