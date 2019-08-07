Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу, - заявил Эспер

/ Фото: AFP

Министр обороны США раскритиковал военную и экономическую политику Китая https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80 2019-08-07T06:10:00+03:00 США Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу, - заявил Эспер

Министр обороны США Марк Эспер считает, что военная и политическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права. Об этом новый глава Пентагона заявил в среду на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Читайте также: США подозревают китайские банки в финансировании ядерной программы КНДР

"Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу для норм международного права, которое мы пытаемся защищать", — приводит его слова агентство Киодо.

Добавим, что США объявили Китай "валютным манипулятором".

Реклама

Напомним, ранее американский лидер пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины.

В тренде Луценко: У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама