Что никогда не спасет от коронавируса: Комаровский дал четкий ответ

Видео: https://www.youtube.com/channel/Доктор Комаровский

От нового коронавируса, который быстрыми темпами распространяется из Китая по всей планете, нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок, а также употребление чеснока. Об этом сообщил врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале

"Никаких лекарств, которые можно проглотить и не заболеть, не существует. Когда я вам рассказываю, что фуфломицин, фуфломерон и фуфлофолиновая мазь не работает, то многим приходит в голову мысль о том, что что-то же я не назвал, значит, это работает. Фуфлобедол и фуфломезол тоже не работают. Не работает ничего. И любимые ваши луке, чесноки тоже не работают. Да, можно использовать чеснок, который будет отгонять от вас людей, поскольку вы будете вонять. Но чеснок не может, вот только людей он отогнать может, а вирус отогнать не в состоянии", - сказал Комаровский.

По его словам, когда возникает какая-либо острая инфекционная болезнь, то обязательно появляются аферисты, которые хотят заработать на человеческой глупости. В частности, речь идет о появлении в интернете объявлений о продаже вакцины от нового коронавируса. Врач считает, что правоохранительные органы должны активнее реагировать на такие ситуации. При этом, как отмечает Комаровский, если вакцина появится в продаже через год-полтора – это уже будет большой прогресс.

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"На фоне объявлений о том, что вакцина есть, также СМИ пишут о том, что вот, например, передовые ученые из Гонконга уже сказали о том, что у них готова вакцина. На сегодня приготовить вакцину современными методами не так сложно. <...> Те же ребята из Гонконга, которые объявили о создании вакцины, – они использовали вакцину против гриппа, куда встроили фрагмент нового коронавируса, и, кстати, эта вакцина применяется интраназально – спреем в нос. И они предполагают, что когда она поступит в оборот, ее можно будет использовать одновременно и для профилактики гриппа, и для профилактики коронавирусной инфекции. Но эта вакциона в лучшем случае ее можно будет взять в руки летом и начать испытания на животных, поэтому если через год-полтора хоть что-то дойдет до людей, это будет огромное счастье", - подчеркнул врач.

При этом, он подчеркнул, что вирус коронавирус передается через конъюнктиву глаза, поэтому с его распространением можно бороться с помощью специальных очков.

"Маска не защищает от заражения. Маски используются для того, чтобы нацепить эту маску на того, кто кашляет, чтобы он во время кашля и чихания не разбрызгивал свою слюну, чтобы эта слюна оставалась на самой маске. Когда маску надеваете вы, любой человек, то маска мгновенно пропитывается. Вы все время поправляете нос и имеете возможность распространять через руки инфекцию. Кроме этого и для нового коронавируса это уже доказано – он передается через конъюнктиву глаза. Поэтому если нет специальных очков, маска до лампочки", – подытожил Комаровский.

Напомним, что по мнению Комаровского, сейчас происходит нагнетание обстановки вокруг коронавируса. В своем предыдущем видеообращении он развенчал популярные мифы и фейки, которые уже успели заполонить соцсети, а также уточнил симптомы китайской пневмонии.

Видео: Доктор Комаровский/YouTube

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