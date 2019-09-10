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Мирные переговоры с талибами "мертвы" – Трамп

10 сентября, 00:20

Президент США подчеркнул, что сам принял решение отменить встречу с лидерами движения «Талибан»

Переговоры США с представителями движения "Талибан" о мирном урегулировании ситуации в Афганистане "мертвы". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Они (талибы. — Ред.) думали, что им надо убить людей, чтобы немного улучшить свою переговорную позицию. Они сделали это, убив 12 человек, один из них был замечательным американским солдатом", — сказал он. "Нельзя так поступать. Со мной нельзя себя так вести. Так что, по моему мнению, они (переговоры. — Ред.) мертвы", — заметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что сам принял решение отменить встречу с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. "Что касается советников, то я сам себе дал совет. Мне нравится идея проводить встречи, я встречался с большим числом плохих людей и с большим числом хороших за последние почти три года. Я считаю, что встречаться — это замечательно", — добавил он. "У нас была запланирована встреча, это была моя идея. И также моей идее было отменить ее. Я даже не обсуждал это ни с кем. Все очень просто: когда я услышал, что они убили нашего солдата и еще 12 ни в чем не повинных людей, я решил, что ни в коем случае не буду встречаться при таких условиях. Они совершили ошибку", — резюмировал президент.

По словам Трампа, США продолжают обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, но сделают это, когда наступит подходящий момент. "Мы хотели бы уйти, но мы уйдем в нужное время", — подытожил он.

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Ранее американские СМИ писали о разногласиях в вашингтонской администрации в связи с переговорами с талибами.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

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Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле.

Один военнослужащий был из Румынии. Второй военный был из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Кабуле. А в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

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Афганистан США переговоры Трамп талибы

Источник: ТАСС

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