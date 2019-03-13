Мировой парк Boeing 737 Max прекращает полеты

Решение принято по соображениям безопасности

Фото: Getty Images

Мировой парк Boeing 737 Max прекращает полеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg 2019-03-13T23:31:00+02:00 США Решение принято по соображениям безопасности

Американская корпорация Boeing поддержала решение США о временном запрете на полеты 737 Max и рекомендовала приостановить эксплуатацию всех самолетов этой модели.

В сообщении отмечается, что Boeing по-прежнему полностью уверен в безопасности 737 Max, а решение принято по соображениям безопасности.

"Мы поддерживаем это превентивное решение. В течение всего времени пока мы строим самолеты, безопасность остается основной ценностью Boeing. И так будет всегда", – говорится в заявлении главы Boeing и генерального директора Денниса Муйленбурга.

Решение Boeing объявлено после того, как США приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек.

На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украиныввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасностирешило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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