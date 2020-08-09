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"Могла быть атака": в Пентагоне сделали новое заявление о взрыве в Бейруте

9 августа, 12:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Американские военные до сих пор не знают, что произошло

В Минобороны США, в котором недавно заявили, что причиной взрыва в Бейруте стала авария, уже не исключают возможности атаки на порт. Об этом заявил глава Минобороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

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"Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака... С каждым днем мы узнаем все больше и больше. Я вчера, например, считал произошедшее более похожим на несчастный случай", – заявил Эспер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он разговаривал с генералами по поводу взрыва в Ливане, которые "похоже, считают, что это не был какой-то производственный взрыв" и что это была "какая-то бомба". Эти замечания вызвали замешательство и побудили анонимных представителей министерства обороны заявить американским СМИ, что пока нет никаких указаний на то, что взрывы были нападением.

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Также мы писали, что местные власти оценивают ущерб, который трагедия нанесла городу, в 3-5 млрд долларов, что составляет почти 2% годового ВВП всего Ливана.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан США взрыв атака Пентагон причины бейрут
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