"Могла быть атака": в Пентагоне сделали новое заявление о взрыве в Бейруте

Американские военные до сих пор не знают, что произошло

В Минобороны США, в котором недавно заявили, что причиной взрыва в Бейруте стала авария, уже не исключают возможности атаки на порт. Об этом заявил глава Минобороны Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

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"Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака... С каждым днем мы узнаем все больше и больше. Я вчера, например, считал произошедшее более похожим на несчастный случай", – заявил Эспер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он разговаривал с генералами по поводу взрыва в Ливане, которые "похоже, считают, что это не был какой-то производственный взрыв" и что это была "какая-то бомба". Эти замечания вызвали замешательство и побудили анонимных представителей министерства обороны заявить американским СМИ, что пока нет никаких указаний на то, что взрывы были нападением.

Также мы писали, что местные власти оценивают ущерб, который трагедия нанесла городу, в 3-5 млрд долларов, что составляет почти 2% годового ВВП всего Ливана.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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