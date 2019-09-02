На США надвигается ураган "Дориан": к эвакуации готовят более 800 тысяч человек

Мощный шторм уже обрушился на Багамские острова

/ Фото: AFP

В американском штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана "Дориан" планируют эвакуировать более 800 тысяч жителей прибрежных зон. Об этом заявили местные власти, сообщает Deutsche Welle.

Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек. Кроме того, с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

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По словам синоптиков, тропический шторм может достигнуть берегов штата не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в Северной Каролине и Флориде.

Напомним, вчера "Дориан" достиг Багамских островов. По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Кроме того, в Национальном центре США по слежению за ураганами сообщали, что "Дориан" достиг максимальной, пятой категории мощности.

Также мы сообщали, что из-за приближения урагана президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу.

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