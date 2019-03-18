Наводнение в штате Миссури: есть первые жертвы
Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано
Наводнение в штате Миссури стало причиной гибели двух человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителей властей штата.
В округе Холт из-за разлива реки Миссури в результате сильных дождей и таяния снега уровень воды поднялся на 1,8 — 2,1 метра. Сотни домов в сельской местности были подтоплены. Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано. На прошлой неделе в связи с угрозой наводнения с авиабазы Роузкранс (Rosecrans) были переброшены на другие аэродромы военно-транспортные самолеты С-130 национальной гвардии штата Миссури.
В штате Айова, по сообщению телекомпании Эй-би-си, в связи с подъемом воды в реке Миссури в последние дни были эвакуированы 2 тысячи человек из восьми населенных пунктов.
"Вода в реке поднимается быстро, — привела телекомпания слова представителя федерального Управления по действиям в кризисных ситуациях в штате Айова Майка Крецелиуса. — Здесь равнинная местность и ничто не может остановить распространение воды".
Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.
Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.
Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.
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