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Наводнение в штате Миссури: есть первые жертвы

Сегодня, 20:45

Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано

Фото: Pixabay
Наводнение в штате Миссури: есть первые жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fe6/8b1/5c8fe68b1802b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fe6/8b1/5c8fe68b1802b.jpg США Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано

Наводнение в штате Миссури стало причиной гибели двух человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителей властей штата.

В округе Холт из-за разлива реки Миссури в результате сильных дождей и таяния снега уровень воды поднялся на 1,8 — 2,1 метра. Сотни домов в сельской местности были подтоплены. Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано. На прошлой неделе в связи с угрозой наводнения с авиабазы Роузкранс (Rosecrans) были переброшены на другие аэродромы военно-транспортные самолеты С-130 национальной гвардии штата Миссури.

В штате Айова, по сообщению телекомпании Эй-би-си, в связи с подъемом воды в реке Миссури в последние дни были эвакуированы 2 тысячи человек из восьми населенных пунктов.

"Вода в реке поднимается быстро, — привела телекомпания слова представителя федерального Управления по действиям в кризисных ситуациях в штате Айова Майка Крецелиуса. — Здесь равнинная местность и ничто не может остановить распространение воды".

Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

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Тег США, гибель, эвакуация, наводнение

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Источник:

ТАСС

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