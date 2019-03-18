Наводнение в штате Миссури: есть первые жертвы

Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано

Фото: Pixabay

Наводнение в штате Миссури: есть первые жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fe6/8b1/5c8fe68b1802b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fe6/8b1/5c8fe68b1802b.jpg 2019-03-18T20:45:04+02:00 США Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано

Наводнение в штате Миссури стало причиной гибели двух человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителей властей штата.

В округе Холт из-за разлива реки Миссури в результате сильных дождей и таяния снега уровень воды поднялся на 1,8 — 2,1 метра. Сотни домов в сельской местности были подтоплены. Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано. На прошлой неделе в связи с угрозой наводнения с авиабазы Роузкранс (Rosecrans) были переброшены на другие аэродромы военно-транспортные самолеты С-130 национальной гвардии штата Миссури.

В штате Айова, по сообщению телекомпании Эй-би-си, в связи с подъемом воды в реке Миссури в последние дни были эвакуированы 2 тысячи человек из восьми населенных пунктов.

"Вода в реке поднимается быстро, — привела телекомпания слова представителя федерального Управления по действиям в кризисных ситуациях в штате Айова Майка Крецелиуса. — Здесь равнинная местность и ничто не может остановить распространение воды".

Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Наводнение в штате Миссури: есть первые жертвы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.