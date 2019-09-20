Недалеко от Белого дома произошла стрельба: есть погибший

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По меньшей мере один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в столице США Вашингтоне, передает телеканал Fox News.

Полиция получила сообщение о стрельбе в районе Коламбия-Хайтс, расположенном в 3 км от Белого дома, после 22 часов.

В твиттере появились видео, где изображены машины скорой помощи, увозящие жертв с места происшествия. Все раненые были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

На место происшествия были вызваны сотрудники убойного отдела.

Кроме того, по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне.

Новости "Сегодня" писали, что власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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