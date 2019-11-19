Новый иск против совета директоров Boeing: судится один из акционеров

Акционер утверждает, что из-за их бездействия произошли две авиакатастрофы самолетов 737 Макс и погибли 346 человек

Знали о неисправности лайнеров но информацию скрыли. В США один из акционеров компании Boeing подал иск против совета директоров. Утверждает, что из-за их бездействия произошли две авиакатастрофы самолетов 737 Макс и погибли 346 человек. Истец настаивает на том, что руководители тянули с расследованием, и это испортило репутацию авиапроизводителя и нанесло миллиардные убытки.

Это не первое дело против Boeing. Напомним, более 400 пилотов подали групповой иск в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

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Эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

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Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

А еще новости "Сегодня" писали о том, что в "лайнерах мечты" Boeing найден опасный брак. По словам Джона Барнетта, который 32 года проработал в Boeing, в случае разгерметизации кабины 787 Dreamliner все пассажиры могут остаться без воздуха.

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