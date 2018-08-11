Новый санкционный удар по России и проблемы с КНДР: ТОП-5 событий уходящей недели

Между Москвой и Афинами разгорается дипломатический конфликт, Израиль и Хамас договорились о перемирии, ЕС защитит свои компании от иранских санкций

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 наиболее значимых событий мировой политики уходящей недели.

Новые санкции США против России

Россию ждет новый санкционный "удар". В Госдепартаменте США сообщили о намерении ввести новые санкции против РФ в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением российского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие, как электроника, компьютеры, датчики, лазеры, оборудование в сфере телекоммуникаций, специализированное оборудование для добычи нефти и газа, а также технологии в сфере информации и безопасности.

Как ожидается, санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Кроме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источник в Госдепе.

Денуклеаризация КНДР оказалась под вопросом

Денуклеаризация Северной Кореи затормозилась. Как сообщило CNN со ссылкой на дипломатические источники власти КНДР отклонили все предложения по ядерному разоружению, которые поступают со стороны США.

Как пишет издание, в коротком документе после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Юном, не было никаких временных рамок, каких-либо конкретных обещаний или контрольных точек относительно денуклеаризации. Теперь это позволяет обеим сторонам интерпретировать его на свое усмотрение, информирует источник.

Северная Корея настаивает, что сначала США должны отменить санкции против страны, а также подписать мирный договор. После этого Пхеньян будет делать шаги по ядерному разоружению.

По данным информационного портала "Вокс", госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70 процентов своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

Конфликт Москвы и Афин

Между Россией и Грецией разгорается дипломатический конфликт. Как сообщили, греческие СМИ Афины приняли решение об отзыве своего посла Андреаса Фриганаса из РФ.

Вопрос об отправке нового посла пока не решен..

Ранее Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.

Перемирие Израиля и Хамаса

На Ближнем Востоке появился шанс на урегулирование. Как сообщило Reuters со ссылкой на два источника, боевики из сектора Газа договорились с Израилем о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня.

По информации агентства, перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, вступает в силу с полуночи.

Отметим, что израильтяне в подобных случаях обычно не признают наличия соглашений с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".

Напомним, протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

За последние полтора дня противостояния палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек.

Израильская авиация в ответ атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.

https://www.segodnya.ua/world/wnews/izrail-i-hamas-dogovorilis-o-peremirii-1161782.html

Иранский спор ЕС и США

Отношения ЕС и США накались, из-за восстановления американских санкций против Ирана после решения Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы глубоко сожалеем о возобновлении действия санкций США после их решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану", – говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных трех стран ЕС, входящих в "шестерку" посредников ООН – Франции, Великобритании и Германии.

Министры подчеркнули, что СВПД "работает и выполняет свои задачи, обеспечивая мирный характер иранской ядерной программы".

Кроме того Евросоюз активировал блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

https://www.segodnya.ua/world/europe/es-podgotovil-zhestkiy-otvet-na-sankcii-ssha-protiv-irana-1160278.html