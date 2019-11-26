Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Палата представителей пока не получит доступ к налоговым декларациям Трампа

26 ноября, 04:28

У Конгресса США есть полномочия на то, чтобы затребовать у Трампа его налоговые декларации за последние несколько лет

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Верховный суд США удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, соответствующие документы не будут предоставлены Палате представителей в течение еще как минимум нескольких недель. Президенту дано время до 5 декабря для подачи апелляции, однако неизвестно, будет ли она рассмотрена и каким будет вердикт судей в случае рассмотрения.

В октябре этого года суд в столичном округе Колумбия решил, что у профильного комитета Палаты представителей Конгресса США есть полномочия на то, чтобы затребовать у Трампа его налоговые декларации за последние несколько лет.

Реклама

Политические оппоненты Трампа еще со времени предвыборной кампании 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации, однако он под разными предлогами отказывается это сделать. Ранее Трамп заявлял, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим ему нежелательно публиковать информацию о налоговых отчислениях.

В тренде
Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Ранее мы сообщали: бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп не до конца честен, поскольку скрывает свои налоговые декларации. Политик призвал Трампа опубликовать свои налоговые документы.

Напомним, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США суд конгресс Дональд Трамп налоговая декларация

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки
Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушкиFun
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400США
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика
В США три человека стали жертвами стрельбы возле супермаркета
В США три человека стали жертвами стрельбы возле супермаркетаСША
В работе Facebook произошел очередной сбой
В работе Facebook произошел очередной сбойСША
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядеть
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядетьСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...