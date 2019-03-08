Пентагон хочет лишить Илона Маска доступа к секретным данным из-за марихуаны

SpaceX ранее осуществляла запуски в космос спутников для нужд Пентагона

Фото: AFP

Пентагон хочет лишить Илона Маска доступа к секретным данным из-за марихуаны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a64/c66/5c7a64c665c8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a64/c66/5c7a64c665c8a.jpg 2019-03-08T04:15:00+02:00 США SpaceX ранее осуществляла запуски в космос спутников для нужд Пентагона

Сотрудники Министерства обороны США рассматривают вопрос о том, следует ли лишить главу американской компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг.

По словам его источников, в Пентагоне пошли на данные меры из-за того, что Маск в 2018 году во время интервью для одного из интернет-шоу, предположительно, курил марихуану. SpaceX ранее осуществляла запуски в космос спутников для нужд Пентагона.

В ноябре 2018 года стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует провести проверку в SpaceX из-за указанного интервью Маска.

Напомним, американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что Украина сделала важный вклад в развитии космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия.

Ранее мы писали, что космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС.

Напомним, что первый запуск Crew Dragon к МКС совершили 2 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На орбиту корабль доставила ракета-носитель Falcon-9.

Как мы уже писали, американский президент Дональд Трамп уже назвал это великолепным успехом и поздравил с этим достижением NASA, SpaceX и всех остальных, к этому причастных.

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