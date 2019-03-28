Пентагон потребовал почти 600 миллионов долларов на гиперзвуковое оружие

Эта сумма необходима на продолжение разработок

Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Пентагон потребовал почти 600 миллионов долларов на гиперзвуковое оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg 2019-03-28T20:55:00+02:00 США Эта сумма необходима на продолжение разработок

Командование Военно-морских сил (ВМС) США планирует получить 593 млн долларов на продолжение разработки гиперзвуковых вооружений в 2020-х.

Об этом сообщил руководитель программ разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джон Вульф на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил.

По его словам, указанная сумма позволит ВМС США в этом объеме "продолжить усилия, начатые в 1990-х и направленные на проведение дополнительных летных испытаний гиперзвуковой разработки, на совершенствование технологии, на продолжение разработки разгонного блока, на продолжение исследования оптимальной платформы для интеграции [гиперзвукового оружия] в ВМС".

Вульф подчеркнул, что выход на этап летных испытаний имеет важнейшее значение. При этом он не назвал сроки реализации данной программы.

Напомним, президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. При этом он призвал сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета.

Финансовый инспектор Минобороны США Элейн Маккаскер, представляя бюджетный запрос Пентагона на год, сообщила, что администрация США намерена выделить 14 млрд долларов на ядерные вооружения.

Также сообщалось, что США планируют выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов.

В свою очередь и. о. министра обороны США Патрик Шанахан в марте заявил, что США намерены сконцентрироваться при создании своих Космических войск прежде всего на создании гиперзвуковых вооружений, а также систем защиты от них.

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