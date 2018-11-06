Под иранские санкции США попал закрывшийся банк и затонувшее судно – Тегеран

Сегодня, 14:17

По данным СМИ, речь идет о нефтеналивном танкере SANCHI и иранском банке Tat Bank

США ввели санкции против Ирана. Фото: AFP
США ввели санкции против Ирана. Фото: AFP

Под новые санкции, которые США ввели против Ирана, попал банк, который закрылся шесть лет назад и затонувшее судно. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"США внесли (в список санкций) банк, который закрылся шесть лет назад, и судно, которое затонуло в прошлом году, что широко освещало телевидение", - написал Зариф.

Как указывает во вторник телеканал "Пресс ТВ", затонувшим судном, о котором упомянул Зариф, является нефтеналивной танкер SANCHI. Шедший под флагом Панамы иранский танкер SANCHI потерпел бедствие 6 января после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. В результате иранское судно загорелось и затонуло, все члены экипажа погибли. По данным "Пресс ТВ", речь также идет о закрывшемся в 2012 году иранском банке Tat Bank.

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Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Стоит отметить, о том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций против Тегерана, мы сообщали еще на прошлой неделе.

Также мы сообщали, что Турция также стала одной из стран-исключений из санкционного списка.
Иран, США, санкции
Источник:

ТАСС

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