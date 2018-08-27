Подробности стрельбы на турнире по видеоиграм в США: геймер убил людей после того, как проиграл

Жертвами стрельбы стали четыре человека, еще 11 человек пострадали

Белый мужчина открыл стрельбу в рыночно-развлекательном комплексе Jacksonville Landing в американском городе Джексонвилл (штат Флорида) после того, как проиграл в видеоигру на турнире Madden NFL (спортивная игра, симулятор американского футбола). Стрелявший, убив несколько человек, покончил с собой, сообщила в воскресенье газета "Лос-Анджелес таймс", – пишет ТАСС.

Она ссылается на информацию, полученную от другого участника турнира и очевидца Стивена Жаваруски. По его словам, геймер, проиграв, выхватил огнестрельное оружие и открыл огонь, убив сразу до трех человек. После этого стрелок застрелился.

Как сообщила телекомпания Си-би-эс, жертвами стрельбы стали четыре человека, еще 11 человек пострадали.

В свою очередь в "Твиттере" шерифа местной полиции сообщается о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы. Подозреваемый в преступлении мертв, органы правопорядка проверяют, был ли у него сообщник.

Человек, устроивший стрельбу, мертв, его тело не опознано. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф Джексонвилла Майк Уильямс.

"В данном деле у нас имеется один подозреваемый, который мертв. Это белый мужчина, над опознанием которого мы все еще работаем", – информировал шериф.

В комплексе проводился турнир по видеоиграм Madden 19 Tournament. Его участники соревнуются в симуляции Национальной футбольной лиги от разработчика EA Sports.

Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в рыночно-развлекательном комплексе Jacksonville Landing. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

"Президент [США Дональд Трамп] был проинформирован [о трагедии], и мы следим за ситуацией в Джексонвилле", – отметила она.

Ранее неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.

Напомним, стрельба произошла в школе в американском штате Техас в городе Санта-Фе. По информации канала, человек вошел в класс и открыл стрельбу по ученикам.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами.