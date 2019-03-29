Помпео: Ким Чен Ын пока не демонстрирует готовность обеспечить денуклеаризацию КНДР
Помпео считает, что дипломатические усилия могут привести КНДР к денуклеаризации
Лидер КНДР Ким Чен Ын пока не продемонстрировал готовность выполнить взятые на себя обязательства в целях обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение выразил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын еще не продемонстрировал, что готов выполнить взятое на себя обязательство. Однако я продолжаю считать, что напряженная работа и дипломатические усилия могут привести нас туда", — сказал шеф американской дипломатии, говоря о денуклеаризации Корейского полуострова.
"Мы сделали и ответное предложение: мы сказали, что поможем сделать так, чтобы у северокорейского народа было светлое будущее", — подчеркнул Помпео. "Да, это займет некоторое время, да, будет множество неясных моментов и препятствий на этом пути, но мы ввели самые жесткие в истории санкции в отношении Северной Кореи и при этом вели дипломатические переговоры, которые вселяют огромные надежды. И мы делаем это одновременно", — добавил госсекретарь.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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