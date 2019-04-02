Помпео обсудил с главой МИД Республики Корея ситуацию вокруг КНДР

Они обсудили скоординированные усилия по достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР

Фото: AFP

Помпео обсудил с главой МИД Республики Корея ситуацию вокруг КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg 2019-04-02T03:11:00+03:00 США Они обсудили скоординированные усилия по достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил ситуацию вокруг Корейского полуострова с находившейся с визитом в американской столице главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберта Палладино.

"Они обсудили скоординированные усилия по достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР и проинформировали друг друга о соответствующих контактах США и Республики Корея с КНДР", — сказал дипломат, добавив, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 29 марта. Помпео и Кан Гён Хва также "подтвердили приверженность стран к сотрудничеству".

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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