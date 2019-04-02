Помпео обсудил с испанским чиновником агрессию России в Черном море

Стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в пределах Североатлантического Альянса

Майк Помпео. Фото: AFP

Помпео обсудил с испанским чиновником агрессию России в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg 2019-04-02T03:41:23+03:00 США Стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в пределах Североатлантического Альянса

Главы внешнеполитических ведомств США и Испании Майкл Помпео и Хосеп Боррель во время встречи в Вашингтоне обсудили ряд актуальных проблем, в том числе реагирования на агрессию РФ в Черном море.

Об этом официально сообщил в понедельник по итогам встречи заместитель спикера Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает Укринформ.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, включая агрессию России в Черном море", – отметили в американском ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в пределах Североатлантического Альянса. Госсекретарь Помпео также поблагодарил министра Хосеп Боррель за усилия Испании по поддержке восстановления демократии в Венесуэле.

Напомним, чтогоссекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия проводит направленные против Запада "операции влияния", которые представляют угрозу. Об этом говорится в тексте вступительной речи, с которой шеф американской дипломатии выступит в среду на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Документ распространил сам комитет.

"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", – полагает госсекретарь.

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин лично принял решение отобрать Крым у Украины, и он координировал всей действия по захвату украинского полуострова.

"Путин является человеком, который отдал приказ на ввод войск России во время незаконной аннексии Крыма. Это было публично – он обратился в Совет федерации, запросив разрешение на применение вооруженных сил РФ за пределами международно признанных границ РФ. Это как явка с повинной", – сказал президент Украины.

Глава государства отметил, что даже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов недавно признался, что захватом Крыма руководил лично Путин, а сам самозванец каждый свой шаг согласовывал с Кремлем.

Напомним, еще в 2015 году Минюст взялся за экспертизу высказываний Путина в фильме об аннексии Крыма. Тогда министр юстиции Павел Петренко заявлял, что ее результаты будут отправлены в Гаагу. "Этот фильм, думаю, ляжет в основу большого исторического процесса, который будет рассматривать международный уголовный трибунал и действиям Путина будет дана оценка именно согласно нормам уголовного права. В том числе, международного уголовного права".

В итоге эксперты подтвердили аутентичность голосов Путина, Шойгу и Аксенова, а также командующего Черноморского флота РФ Александра Витко, в фильме "Крым. Путь на родину".

Российский документальный фильм "Крым. Путь на Родину" рассказывает о подготовке и процессе аннексии полуострова с использованием комментариев Владимира Путина. В частности, президент России заявил, что в аннексии полуострова нет ничего противозаконного, и признался, что использовал российских силовиков для разоружения украинской армии.

Отметим, что Украина собирается с помощью Запада подсчитать потери из-за аннексии Крыма. Подробней смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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