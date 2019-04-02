Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Помпео обсудил с испанским чиновником агрессию России в Черном море

Сегодня, 03:41

Стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в пределах Североатлантического Альянса

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
Помпео обсудил с испанским чиновником агрессию России в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg США Стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в пределах Североатлантического Альянса

Главы внешнеполитических ведомств США и Испании Майкл Помпео и Хосеп Боррель во время встречи в Вашингтоне обсудили ряд актуальных проблем, в том числе реагирования на агрессию РФ в Черном море.

Об этом официально сообщил в понедельник по итогам встречи заместитель спикера Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает Укринформ.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, включая агрессию России в Черном море", – отметили в американском ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в пределах Североатлантического Альянса. Госсекретарь Помпео также поблагодарил министра Хосеп Боррель за усилия Испании по поддержке восстановления демократии в Венесуэле.

Напомним, чтогоссекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия проводит направленные против Запада "операции влияния", которые представляют угрозу. Об этом говорится в тексте вступительной речи, с которой шеф американской дипломатии выступит в среду на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Документ распространил сам комитет.

"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", – полагает госсекретарь.

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин лично принял решение отобрать Крым у Украины, и он координировал всей действия по захвату украинского полуострова.

"Путин является человеком, который отдал приказ на ввод войск России во время незаконной аннексии Крыма. Это было публично – он обратился в Совет федерации, запросив разрешение на применение вооруженных сил РФ за пределами международно признанных границ РФ. Это как явка с повинной", – сказал президент Украины.

Глава государства отметил, что даже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов недавно признался, что захватом Крыма руководил лично Путин, а сам самозванец каждый свой шаг согласовывал с Кремлем.

Напомним, еще в 2015 году Минюст взялся за экспертизу высказываний Путина в фильме об аннексии Крыма. Тогда министр юстиции Павел Петренко заявлял, что ее результаты будут отправлены в Гаагу. "Этот фильм, думаю, ляжет в основу большого исторического процесса, который будет рассматривать международный уголовный трибунал и действиям Путина будет дана оценка именно согласно нормам уголовного права. В том числе, международного уголовного права".

В итоге эксперты подтвердили аутентичность голосов Путина, Шойгу и Аксенова, а также командующего Черноморского флота РФ Александра Витко, в фильме "Крым. Путь на родину".

Российский документальный фильм "Крым. Путь на Родину" рассказывает о подготовке и процессе аннексии полуострова с использованием комментариев Владимира Путина. В частности, президент России заявил, что в аннексии полуострова нет ничего противозаконного, и признался, что использовал российских силовиков для разоружения украинской армии.

Отметим, что Украина собирается с помощью Запада подсчитать потери из-за аннексии Крыма. Подробней смотрите в видеосюжете "Сегодня".


Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Украина, РФ, агрессия в отношении Украины, Помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео обсудил с испанским чиновником агрессию России в Черном море". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: Украинская армия заставит агрессора заплатить высокую цену в случае попытки вторжения

29 марта, 00:31

Последние пять лет Украина живет в условиях, когда есть постоянная угроза полномасштабной агрессии

Оккупанты задержали в Крыму архиепископа Православной церкви Украины

3 марта, 14:23

Главу Крымской епархии ПЦУ доставили в "Центральный районный отдел полиции" оккупированного Симферополя

Яценюк: Международные организации должны идти на полшага вперед, чтобы не отставать от современности

21 февраля, 18:21

Лидер "Народного фронта" также напомнил, что Россия пытается вернуться к Парламентской Ассамблее Совета Европы

В Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью

19 февраля, 17:32

Украинский профессор предлагает продлить "Стену Яценюка" не только вдоль границы с Россией

Украина и Бельгия обсудили агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире – Геращенко

9 февраля, 04:00

Особое внимание стороны уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива

Резолюция ПАСЕ по Азову: как покажет себя фактор давления на Россию

21 января, 12:35

Резолюция ПАСЕ в очередной раз даст четкую оценку политике Российской Федерации

Понедельник – день тяжелый: шуточная подборка к первому апреля

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Аналитик рассказал, за счет чего Порошенко смог пройти во 2-й тур

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

7 вещей, о которых нам врали в школе

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

Российские звезды в начале карьеры. Фото

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Скончался известный украинский актер

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова