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Помпео объяснил разницу между Голанскими высотами и аннексией Крыма

Сегодня, 07:50

По мнению госсекретаря США, "не может быть более разных ситуаций, чем эти"

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
Помпео объяснил разницу между Голанскими высотами и аннексией Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg США По мнению госсекретаря США, «не может быть более разных ситуаций, чем эти"

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о различиях между ситуацией с Голанскими высотами и аннексией Крыма Россией. По его мнению, Израиль захватил Голаны, защищаясь от нападения Сирии, а Россия аннексировала Крым без всякой угрозы со стороны Украины. Об этом Помпео заявил, выступая на слушаниях в Сенате США, сообщает Deutsche Welle.

Госсекретарь отметил, что "не может быть более разных ситуаций, чем эти". Ведь Голаны оказались частью Израиля после того, как он "подвергся нападению" и "его существование было под угрозой". По его мнению, захват Голанских высот был необходим, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.

"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", – отметил Помпео.

Напомним, что в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Мы также писали, что Совет Безопасности ООН не поддержал решение Трампа – на внеочередном заседании его члены  назвали частичный захват Израилем входившей в состав Сирии горной гряды "не имеющим законной силы и международного правового эффекта" шагом.

В свою очередь, украинский МИД достаточно мягко прокомментировал шаг Белого дома, заявив, что Украина выполняет решения Совбеза ООН о статусе Голанских высот и продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, учитывая законные интересы безопасности Израиля.

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Тег Россия, Израиль, Крым, аннексия, Помпео, Голанские высоты

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