Помпео объяснил разницу между Голанскими высотами и аннексией Крыма
По мнению госсекретаря США, "не может быть более разных ситуаций, чем эти"
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о различиях между ситуацией с Голанскими высотами и аннексией Крыма Россией. По его мнению, Израиль захватил Голаны, защищаясь от нападения Сирии, а Россия аннексировала Крым без всякой угрозы со стороны Украины. Об этом Помпео заявил, выступая на слушаниях в Сенате США, сообщает Deutsche Welle.
Госсекретарь отметил, что "не может быть более разных ситуаций, чем эти". Ведь Голаны оказались частью Израиля после того, как он "подвергся нападению" и "его существование было под угрозой". По его мнению, захват Голанских высот был необходим, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.
"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", – отметил Помпео.
Напомним, что в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Мы также писали, что Совет Безопасности ООН не поддержал решение Трампа – на внеочередном заседании его члены назвали частичный захват Израилем входившей в состав Сирии горной гряды "не имеющим законной силы и международного правового эффекта" шагом.
В свою очередь, украинский МИД достаточно мягко прокомментировал шаг Белого дома, заявив, что Украина выполняет решения Совбеза ООН о статусе Голанских высот и продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, учитывая законные интересы безопасности Израиля.
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