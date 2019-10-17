Помпео после визита в Турцию отправится в Иерусалим и Брюссель

В Иерусалиме госсекретарь планирует обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии, а также Иран

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео после визита в Турцию посетит Иерусалим и Брюссель. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В Иерусалиме госсекретарь планирует обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии, а также Иран. В тот же день он отправится в Брюссель, где ожидается его встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудят "вопросы трансатлантической безопасности и цели США на предстоящей встрече глав МИД и лидеров стран НАТО".

В настоящее время Помпео в составе американской делегации во главе с вице-президентом страны Майклом Пенсом направляется в Турцию на переговоры по Сирии. Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не намерен контактировать ни с Пенсом, ни с Помпео. Позднее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турецкий лидер планирует провести с ними встречу.

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На 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции Тайпом Эрдоганом, в ходе которой вице-президент "подтвердит намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции", пока не удастся разрешить сложившуюся ситуацию. Для Пенса это будет первый визит в Турцию с тех пор, как он занял кресло вице-президента США.

Напомним, президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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