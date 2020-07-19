Помпео призвал компании прекратить сотрудничество с "Северным потоком-2", пригрозив последствиями

Государственный секретарь Соединенных Штатов, которые решили ввести санкции против "Северного потока – 2", Майк Помпео обратился к компаниям-партнерам российского проекта с призывом прекратить сотрудничество.
Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.
"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", – заявил он.
Напомним, в прошлом месяце в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2". Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.
Также законопроект предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.
Германия уже выразила опасения из-за стремления США наложить санкции на "Северный поток – 2", поскольку они могут затронуть немецкие госслужбы.
С критикой на решение США обрушился и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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