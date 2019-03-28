После расследования Мюллера Трамп хочет, чтобы глава комитета по разведке покинул свой пост

Американский президент считает, что главу комитета по разведке "позорит США"

Фото: Getty Images

После расследования Мюллера Трамп хочет, чтобы глава комитета по разведке покинул свой пост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/824/63a/5c982463a44ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/824/63a/5c982463a44ea.jpg 2019-03-28T06:32:57+02:00 США Американский президент считает, что главу комитета по разведке «позорит США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф должен быть снят с должности после того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией.

"Я слышал, что им (членам комитета – ред) следует выгнать его из комитета или с места председателя комитета, ему следует покинуть офис. Он позорит нашу страну", – сказал Трамп.

"Шифф – плохой парень, потому что знал, что лжет", – добавил президент США. Трамп также предположил, что комментарии Шиффа о сговоре являются преступлением. "Он знал, что это ложь, и поэтому в каком-то смысле его поступок можно назвать преступлением".

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что, несмотря на выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией на самом деле был, и комитет продолжит искать доказательства этого. "Без сомнения, сговор был", – сказал Шифф.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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