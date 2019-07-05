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После землетрясения на территории Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации

5 июля, 04:08

Эпицентр землетрясения находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от Риджкреста

Фото: AFP

Режим чрезвычайной ситуации введен в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Это позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам. Кроме того, это означает, что власти штата окажут содействие в ликвидации возможных последствий стихийного бедствия.

На территории округа Керн находится город Риджкрест (население — около 28 тыс. человек). Как заявила ранее в эфире телеканала CNN мэр Риджкреста Пегги Бриден, в городе после землетрясения начались пожары. Их причиной, предположительно, стало повреждение газопровода.

Представители службы пожарной охраны округа заявили на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, что при пожарах несколько человек получили легкие травмы. Информация о погибших не поступала. В одной из больниц Риджкреста была проведена эвакуация. 15 пациентов были переведены в другие медицинские учреждения.

Как сообщила ранее Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от Риджкреста. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Ранее мы писали, что Канаду встряхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5.

Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. 

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:


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ТАСС

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