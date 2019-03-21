Последствия катастрофы в Эфиопии: ФБР проверит сертификацию самолетов Boeing 737 Max 8

ФБР в Сиэтле расположено в непосредственной близости от завода Boeing

Фото: Pixabay

Последствия катастрофы в Эфиопии: ФБР проверит сертификацию самолетов Boeing 737 Max 8 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2e2/485/5c92e248595c6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2e2/485/5c92e248595c6.png 2019-03-21T03:03:27+02:00 США ФБР в Сиэтле расположено в непосредственной близости от завода Boeing

Сотрудники Федерального бюро расследований США примут участие в проверке процедуры сертификации самолетов модели Boeing 737 Max 8, один из которых разбился в Эфиопии накануне.

Задача оказывать содействие аппарату генерального инспектора Министерства транспорта США в проведении такой проверки возложена на подразделение ФБР в Сиэтле . Оно расположено в непосредственной близости от завода Boeing в Рентоне, офисов этой американской корпорации и отделения Федерального авиационного управления. ФАУ отвечает за сертификацию эксплуатации воздушных судов на территории Соединенных Штатов.

Министр транспорта США Элейн Чао ранее направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 Max 8. Глава Минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

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