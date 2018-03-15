Постпред США в ООН: Россия несет ответственность за отравление Скрипаля

Сегодня, 01:24

Хейли призвала Совет Безопасности ООН принять меры

фото AFP
фото AFP

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила на экстренном заседании Совбеза ООН, что Россия несет ответственность за химическую атаку в Великобритании на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за нападение на двух человек в Великобритании, используя военное нервно-паралитическое вещество", – сказала Хейли.

Она призвала Совет Безопасности ООН принять меры.

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Ранее в Сенате США предложили признать Россию страной-спонсором терроризма и усилить против нее санкции за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американцы уверены, что именно Москва причастна к этому. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп считает, что за инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем стоит Россия. По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом.
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