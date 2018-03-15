Постпред США в ООН: Россия несет ответственность за отравление Скрипаля

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила на экстренном заседании Совбеза ООН, что Россия несет ответственность за химическую атаку в Великобритании на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за нападение на двух человек в Великобритании, используя военное нервно-паралитическое вещество", – сказала Хейли.

Она призвала Совет Безопасности ООН принять меры.

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Ранее в Сенате США предложили признать Россию страной-спонсором терроризма и усилить против нее санкции за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американцы уверены, что именно Москва причастна к этому. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп считает, что за инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем стоит Россия. По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом.