Представители США и КНДР встретились в демилитаризованной зоне – СМИ

Член Совета национальной безопасности Белого дома на прошлой неделе встретился с северокорейским коллегой в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
По его словам, целью встречи была передача северокорейской стороне фотографий встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся 30 июня в ДМЗ.
Как отмечает издание, представитель КНДР сказал американскому коллеге, что переговоры на рабочем уровне по обсуждению денуклеаризации возобновятся очень скоро. Имена делегатов, а также дата начала консультаций не уточняются.
Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.
Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.
После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.
Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.
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