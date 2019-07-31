Переговоры на рабочем уровне по обсуждению денуклеаризации возобновятся очень скоро

/ Фото: AFP

Представители США и КНДР встретились в демилитаризованной зоне – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%20%D0%A7%D0%B5%D0%BD%20%D0%AB%D0%BD,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,%20%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%20%D0%A7%D0%B5%D0%BD%20%D0%AB%D0%BD,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,%20%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-07-31T00:21:14+03:00 США Переговоры на рабочем уровне по обсуждению денуклеаризации возобновятся очень скоро

Член Совета национальной безопасности Белого дома на прошлой неделе встретился с северокорейским коллегой в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По его словам, целью встречи была передача северокорейской стороне фотографий встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся 30 июня в ДМЗ.

Как отмечает издание, представитель КНДР сказал американскому коллеге, что переговоры на рабочем уровне по обсуждению денуклеаризации возобновятся очень скоро. Имена делегатов, а также дата начала консультаций не уточняются.

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Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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