Путинский указ о паспортах на Донбассе – США заявили, что Россия раздувает конфликт вместо мирного курса после президентских выборов

Недопустимо, что Россия идет на подрыв Минского процесса лишь через четыре дня после президентских выборов в Украине

Фото: Getty Images

Если бы Россия действительно заботилась о русскоязычном населении в Украине, она бы использовала момент после президентских выборов, чтобы начать новый курс в российско-украинских отношениях. Вместо этого она раздувает конфликт и ужесточает нападение на Украину. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн во время заседания Совета Безопасности ООН, – пишет Укринформ.

"Если бы Россия действительно была заинтересована в благосостоянии русскоязычного населения в Украине, она бы использовала этот момент, чтобы начать новый курс в российско-украинских отношениях и искала бы способы сотрудничества с президентом Порошенко и его преемником ради достижения мира. Но Россия только еще больше раздувает конфликт, который уже унес более 13 тысяч жизней", – заявил он.

США осуждают решение России об упрощении процедуры предоставления российского гражданства украинцам, которые живут на контролируемой Россией Донбассе. Представитель США напомнил, что Донбасс — это неотъемлемая часть Украины, и она должна восстановить контроль над этой территорией.

"Недопустимо, что Россия идет на подрыв Минского процесса лишь через четыре дня после президентских выборов в Украине", – отметил Коэн.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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