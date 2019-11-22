Разговора о давлении на Украину не было: у вице-президента США сделали заявление

Вице-президент ни разу не разговаривал с Гордоном Сондлендом о расследовании в отношении Байдена, заявили в пресс-службе

Майк Пенс / Фото: AFP

Во время показаний в Конгрессе посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что 1 сентября в Польше он имел разговор с вице-президентом США Майком Пенсом в ходе которого они, среди прочего, говорили об оборонной помощи Украине.

"Я заметил вице-президенту Пенсу перед встречей с украинцами, что меня беспокоит то, что задержка (оборонной помощи Украине – Ред.) связывается с расследованиями", – заявил Сондленд.

Служба Пенса опровергла слова Сондленда, пишет Politico.

"Вице-президент ни разу не разговаривал с Гордоном Сондлендом о расследовании в отношении Байдена или условий для предоставления финансовой помощи Украине на основе возможных расследований. Посол Гордон Сондленд не оставался наедине с вице-президентом Пенсом в течение своего путешествия в Польшу 1 сентября. Этого обсуждения, которое вспомнил посол Сондленд, не было", - говорится в заявлении главы службы вице-президента.

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"Многие свидетели под присягой заявляли, что вице-президент Пенс не поднимал вопрос про Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Crowdstrike, Burisma, или расследований в любых обсуждениях с украинцами, или президентом Зеленским до, в течение или после встречи 1 сентября в Польше", – заявил помощник Пенса.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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