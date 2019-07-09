Разлом тектонических плит: Землетрясение в Калифорнии создало разлом Земли, который видно из космоса

Землетрясение изменило ландшафт местности

Фото CNN.

На днях в Калифорнии произошло самое мощное землетрясение за последние 25 лет. Эпицентр толчков находился в пустынной зоне в 300 км от Лос-Анджелеса, но жители этого города и других поселений в окрестностях ощутили серьезную сейсмическую активность.

Как пишет CNN, через несколько дней после этого, спутники сделали фотографию, на которой виден разлом на поверхности Земли. Сильнейшее землетрясение не только нанесло серьезный урон жилым зданиям и инфраструктуре городов, но и по сути изменило ландшафт местности.

Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков, - в пустынной зоне, где когда-то была вода. Кроме этого, трещина прошла через одно из калифорнийских шоссе, что парализовало движение по нему.

Напомним,землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу на юге американского штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население – около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Население Риджкреста составляет около 28 тыс. человек.

Как сообщила в Twitter пожарная служба расположенного к востоку от Лос-Анджелеса города Сан-Бернандино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков.

"Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете.

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